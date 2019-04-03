Warrington Squad
Sitaleki Akauola, Ryan Atkins, Blake Austin, Josh Charnley, Daryl Clark, Jason Clark, Mike Cooper, Ben Currie, Matt Davis, Chris Hill, Toby King, Tom Lineham, Harvey Livett, Ben Murdoch-Masila, Declan Patton, Joe Philbin, Stefan Ratchford, Lama Tasi, Danny Walker
Sitaleki Akauola, Ryan Atkins, Blake Austin, Josh Charnley, Daryl Clark, Jason Clark, Mike Cooper, Ben Currie, Matt Davis, Chris Hill, Toby King, Tom Lineham, Harvey Livett, Ben Murdoch-Masila, Declan Patton, Joe Philbin, Stefan Ratchford, Lama Tasi, Danny Walker