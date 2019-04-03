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Board index Super League Warrington Wolves Squad for Broncoâ€™s

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Squad for Broncoâ€™s
Post Wed Apr 03, 2019 11:34 am
Posted by karetaker on Wed Apr 03, 2019 11:34 am
karetaker Bronze RLFANS Member
Bronze RLFANS Member
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Joined: Fri Apr 09, 2010 5:23 pm
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Location: Out There.
Warrington Squad

Sitaleki Akauola, Ryan Atkins, Blake Austin, Josh Charnley, Daryl Clark, Jason Clark, Mike Cooper, Ben Currie, Matt Davis, Chris Hill, Toby King, Tom Lineham, Harvey Livett, Ben Murdoch-Masila, Declan Patton, Joe Philbin, Stefan Ratchford, Lama Tasi, Danny Walker
Re: Squad for Broncoâ€™s
Post Wed Apr 03, 2019 11:41 am
Posted by Boss Hog on Wed Apr 03, 2019 11:41 am
Boss Hog Strong-running second rower
Strong-running second rower
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Joined: Sun Mar 24, 2013 12:34 pm
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karetaker wrote:
Warrington Squad

Sitaleki Akauola, Ryan Atkins, Blake Austin, Josh Charnley, Daryl Clark, Jason Clark, Mike Cooper, Ben Currie, Matt Davis, Chris Hill, Toby King, Tom Lineham, Harvey Livett, Ben Murdoch-Masila, Declan Patton, Joe Philbin, Stefan Ratchford, Lama Tasi, Danny Walker


No Jack Hughes, assume he is being rested?
Re: Squad for Broncoâ€™s
Post Wed Apr 03, 2019 11:55 am
Posted by Winslade's Offload on Wed Apr 03, 2019 11:55 am
Winslade's Offload 100% League Network
100% League Network
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The Guardian said that Hughes was being rested.

I am going to guess that Akuola, Davis and Walker will all play. SP could easily replace Lama Tasi with Akuuola without risking his arm but not sure who else would make way.
Re: Squad for Broncoâ€™s
Post Wed Apr 03, 2019 12:42 pm
Posted by Or thane on Wed Apr 03, 2019 12:42 pm
Or thane Strong-running second rower
Strong-running second rower
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What's up with Tasi's arm?

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