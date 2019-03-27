WWW.RLFANS.COM • View topic - Squad for Hull.

Board index Super League Warrington Wolves Squad for Hull.

Post a reply
Squad for Hull.
Post Wed Mar 27, 2019 1:59 pm
Posted by karetaker on Wed Mar 27, 2019 1:59 pm
karetaker Bronze RLFANS Member
Bronze RLFANS Member
IGNORE

Reputation Points: 138
Rep Position: 22nd / 77,509
Quiz Score: 276
Joined: Fri Apr 09, 2010 5:23 pm
Posts: 4942
Location: Out There.
Warrington Squad

Ryan Atkins, Blake Austin, Josh Charnley, Daryl Clark, Jason Clark, Mike Cooper, Ben Currie, Chris Hill, Jack Hughes, Toby King, Tom Lineham, Harvey Livett, Jake Mamo, Ben Murdoch-Masila, Declan Patton, Joe Philbin, Stefan Ratchford, Lama Tasi, Danny Walker.
Re: Squad for Hull.
Post Wed Mar 27, 2019 1:59 pm
Posted by karetaker on Wed Mar 27, 2019 1:59 pm
karetaker Bronze RLFANS Member
Bronze RLFANS Member
IGNORE

Reputation Points: 138
Rep Position: 22nd / 77,509
Quiz Score: 276
Joined: Fri Apr 09, 2010 5:23 pm
Posts: 4942
Location: Out There.
Livett for Aso-Tasi this time surely.

Who is online

Users browsing this forum: Boss Hog, Builth Wells Wire, Captain Hook, Fatbelly, fcthefuture, Johnkendal, karetaker, matt6169, mcraven, OSWire1993, rubber duckie, Rugby, The Riddler, Uncle Rico, Winslade's Offload, Wolf Hall, WWRLFC78, Wytchfynder General and 161 guests

Quick Reply

Subject: Message:
   
Post a reply

Return to Warrington Wolves




All views expressed are those of the author and not necessarily those of the RLFANS.COM or it's subsites.

Whilst every effort is made to ensure that news stories, articles and images are correct, we cannot be held responsible for errors. However, if you feel any material on this website is copyrighted or incorrect in any way please contact us using the link at the top of the page so we can remove it or negotiate copyright permission.

RLFANS.COM, the owners of this website, is not responsible for the content of its sub-sites or posts, please email the author of this sub-site or post if you feel you find an article offensive or of a choice nature that you disagree with.

Copyright 1999 - 2019 RLFANS.COM

You must be 18+ to gamble, for more information and for help with gambling issues see https://www.begambleaware.org/.
POSTSONLINEMEMBERSRECORDYOUR TEAM
4,865,2261,61477,5094,559SET
LOGIN HERE
or REGISTER for more features!.
TOMORROW 08:50
NRL
BRISBANE
v
ST GEORGE
TOMORROW 19:45
SLXXIV
LEEDS RHINOS
v
CASTLEFORD
Fri 29th Mar 07:00
NRL
CANBERRA
v
NEWCASTLE
Fri 29th Mar 08:55
NRL
PARRAMATTA EELS
v
SYDNEY ROOSTERS
Fri 29th Mar 19:45
SLXXIV
HULL FC
v
WARRINGTON
Fri 29th Mar 19:45
SLXXIV
ST. HELENS
v
HULL KR
Sat 30th Mar 04:00
NRL
MANLY
v
NZ WARRIORS
Sat 30th Mar 06:30
NRL
NQL COWBOYS
v
CRONULLA
Sat 30th Mar 08:35
NRL
PENRITH
v
MELBOURNE STORM
Sat 30th Mar 13:00
CC2019
FEATHERSTONE
v
SWINTON LIONS
ALL SCORES PROVIDED BY RLFANS.COM (SETTINGS)