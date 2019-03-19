Warrington Squad
Ryan Atkins, Blake Austin, Josh Charnley, Daryl Clark, Jason Clark, Mike Cooper, Ben Currie, Chris Hill, Jack Hughes, Toby King, Tom Lineham, Harvey Livett, Jake Mamo, Ben Murdoch-Masila, Declan Patton, Joe Philbin, Stefan Ratchford, Lama Tasi, Danny Walker
Ryan Atkins, Blake Austin, Josh Charnley, Daryl Clark, Jason Clark, Mike Cooper, Ben Currie, Chris Hill, Jack Hughes, Toby King, Tom Lineham, Harvey Livett, Jake Mamo, Ben Murdoch-Masila, Declan Patton, Joe Philbin, Stefan Ratchford, Lama Tasi, Danny Walker