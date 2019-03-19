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Board index Super League Warrington Wolves Squad for Wakefield.

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Squad for Wakefield.
Post Tue Mar 19, 2019 12:18 pm
Posted by karetaker on Tue Mar 19, 2019 12:18 pm
karetaker Bronze RLFANS Member
Bronze RLFANS Member
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Reputation Points: 135
Rep Position: 27th / 77,493
Quiz Score: 276
Joined: Fri Apr 09, 2010 5:23 pm
Posts: 4919
Location: Out There.
Warrington Squad

Ryan Atkins, Blake Austin, Josh Charnley, Daryl Clark, Jason Clark, Mike Cooper, Ben Currie, Chris Hill, Jack Hughes, Toby King, Tom Lineham, Harvey Livett, Jake Mamo, Ben Murdoch-Masila, Declan Patton, Joe Philbin, Stefan Ratchford, Lama Tasi, Danny Walker
Re: Squad for Wakefield.
Post Tue Mar 19, 2019 12:22 pm
Posted by karetaker on Tue Mar 19, 2019 12:22 pm
karetaker Bronze RLFANS Member
Bronze RLFANS Member
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Reputation Points: 135
Rep Position: 27th / 77,493
Quiz Score: 276
Joined: Fri Apr 09, 2010 5:23 pm
Posts: 4919
Location: Out There.
Ratchford
Charnley
King
Atkins
Mamo
Austin
Patton
Hill
Clark
Cooper
Currie
Hughes
Livett

Philbin
Masila
Clark
Walker
Re: Squad for Wakefield.
Post Tue Mar 19, 2019 12:55 pm
Posted by Builth Wells Wire on Tue Mar 19, 2019 12:55 pm
Builth Wells Wire User avatar
Bronze RLFANS Member
Bronze RLFANS Member
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Rep Position: 58th / 77,493
Quiz Score: 0
Joined: Sun Jan 28, 2007 7:39 pm
Posts: 3645
Location: The Nearest Faraway Place
Harvey Livett in for Lama Asiteasy.
Re: Squad for Wakefield.
Post Tue Mar 19, 2019 1:00 pm
Posted by Alffi_7 on Tue Mar 19, 2019 1:00 pm
Alffi_7 Free-scoring winger
Free-scoring winger
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Rep Position: 83rd / 77,493
Quiz Score: 0
Joined: Thu Apr 09, 2015 8:36 pm
Posts: 1508
Builth Wells Wire wrote:
Harvey Livett in for Lama Asiteasy.


Not for me - Not against Wakey. Need to front up to their big men.

Livett to the bench, as long as Clark is ok it's another 80 min job for him

Ratch
Charnley
King
Atkins
Mamo
Austin
Patton
Hill
Clark
Cooper
Currie
Hughes
Tasi

Philbin
BMM
Clark
Livett

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