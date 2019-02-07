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Board index Super League Warrington Wolves Squad for HKR

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Squad for HKR
Post Thu Feb 07, 2019 12:30 pm
Posted by karetaker on Thu Feb 07, 2019 12:30 pm
karetaker Bronze RLFANS Member
Bronze RLFANS Member
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Reputation Points: 130
Rep Position: 22nd / 77,409
Quiz Score: 276
Joined: Fri Apr 09, 2010 5:23 pm
Posts: 4832
Location: Out There.
Warrington Squad

Sitaleki Akauola, Ryan Atkins, Blake Austin, Josh Charnley, Daryl Clark, Jason Clark, Mike Cooper, Bryson Goodwin, Chris Hill, Jack Hughes, Tom Lineham, Harvey Livett, Jake Mamo, Ben Murdoch-Masila, Declan Patton, Joe Philbin, Stefan Ratchford, Lama Tasi, Danny Walker

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SLXXIV
SALFORD
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LONDON BRONCOS
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SLXXIV
WAKEFIELD
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ST. HELENS
Sun 10th Feb 15:00
 CH
BARROW RAIDERS
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SHEFFIELD
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 CH
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