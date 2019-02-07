Warrington Squad
Sitaleki Akauola, Ryan Atkins, Blake Austin, Josh Charnley, Daryl Clark, Jason Clark, Mike Cooper, Bryson Goodwin, Chris Hill, Jack Hughes, Tom Lineham, Harvey Livett, Jake Mamo, Ben Murdoch-Masila, Declan Patton, Joe Philbin, Stefan Ratchford, Lama Tasi, Danny Walker
Sitaleki Akauola, Ryan Atkins, Blake Austin, Josh Charnley, Daryl Clark, Jason Clark, Mike Cooper, Bryson Goodwin, Chris Hill, Jack Hughes, Tom Lineham, Harvey Livett, Jake Mamo, Ben Murdoch-Masila, Declan Patton, Joe Philbin, Stefan Ratchford, Lama Tasi, Danny Walker