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Board index Super League Warrington Wolves Wire v Widnes squad confirmed

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Wire v Widnes squad confirmed
Post Thu Jan 17, 2019 12:51 pm
Posted by Alffi_7 on Thu Jan 17, 2019 12:51 pm
Alffi_7 Free-scoring winger
Free-scoring winger
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Reputation Points: 40
Rep Position: 72nd / 77,381
Quiz Score: 0
Joined: Thu Apr 09, 2015 8:36 pm
Posts: 1432
https://www.warringtonguardian.co.uk/sp ... -friendly/

Squad: Sitaleki Akauola, Ryan Atkins, Blake Austin, Kevin Brown, Josh Charnley, Daryl Clark, Jason Clark, Mike Cooper, Bryson Goodwin, Chris Hill, Jack Hughes, Toby King, Tom Lineham, Harvey Livett, Jake Mamo, Declan Patton, Joe Philbin, Stefan Ratchford, Lama Tasi, Danny Walker, Ben Westwood.

Strong squad that.

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