https://www.warringtonguardian.co.uk/sp ... -friendly/
Squad: Sitaleki Akauola, Ryan Atkins, Blake Austin, Kevin Brown, Josh Charnley, Daryl Clark, Jason Clark, Mike Cooper, Bryson Goodwin, Chris Hill, Jack Hughes, Toby King, Tom Lineham, Harvey Livett, Jake Mamo, Declan Patton, Joe Philbin, Stefan Ratchford, Lama Tasi, Danny Walker, Ben Westwood.
Strong squad that.
Squad: Sitaleki Akauola, Ryan Atkins, Blake Austin, Kevin Brown, Josh Charnley, Daryl Clark, Jason Clark, Mike Cooper, Bryson Goodwin, Chris Hill, Jack Hughes, Toby King, Tom Lineham, Harvey Livett, Jake Mamo, Declan Patton, Joe Philbin, Stefan Ratchford, Lama Tasi, Danny Walker, Ben Westwood.
Strong squad that.