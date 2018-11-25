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2019 fixtures
Post Sun Nov 25, 2018 6:16 pm
Posted by Faxlore on Sun Nov 25, 2018 6:16 pm
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SUNDAY 3RD FEBRUARY 2019
CHAMPIONSHIP - BETFRED CHAMPIONSHIP
Round: 1 Widnes Vikings15:00 Halifax RLFC
SUNDAY 10TH FEBRUARY 2019
CHAMPIONSHIP - BETFRED CHAMPIONSHIP
Round: 2 Halifax RLFC15:00 Leigh Centurions
SUNDAY 17TH FEBRUARY 2019
CHAMPIONSHIP - BETFRED CHAMPIONSHIP
Round: 3 Halifax RLFC15:00 Batley Bulldogs
SUNDAY 24TH FEBRUARY 2019
CHAMPIONSHIP - BETFRED CHAMPIONSHIP
Round: 4 Featherstone Rovers15:00 Halifax RLFC
SUNDAY 3RD MARCH 2019
CHAMPIONSHIP - BETFRED CHAMPIONSHIP
Round: 5 Halifax RLFC15:00 Swinton Lions
SUNDAY 10TH MARCH 2019
CHAMPIONSHIP - BETFRED CHAMPIONSHIP
Round: 6 Halifax RLFC15:00 Dewsbury Rams
SUNDAY 17TH MARCH 2019
CHAMPIONSHIP - BETFRED CHAMPIONSHIP
Round: 7 York City Knights15:00 Halifax RLFC
SUNDAY 24TH MARCH 2019
CHAMPIONSHIP - BETFRED CHAMPIONSHIP
Round: 8 Halifax RLFC15:00 Toronto Wolfpack
SUNDAY 7TH APRIL 2019
CHAMPIONSHIP - BETFRED CHAMPIONSHIP
Round: 9 Rochdale Hornets15:00 Halifax RLFC
FRIDAY 19TH APRIL 2019
CHAMPIONSHIP - BETFRED CHAMPIONSHIP
Round: 10 Halifax RLFC15:00 Bradford Bulls
MONDAY 22ND APRIL 2019
CHAMPIONSHIP - BETFRED CHAMPIONSHIP
Round: 11 Toulouse Olympique XIII15:30 LOCAL 14:30 UKHalifax RLFC
SUNDAY 28TH APRIL 2019
CHAMPIONSHIP - BETFRED CHAMPIONSHIP
Round: 12 Sheffield Eagles15:00 Halifax RLFC
SUNDAY 5TH MAY 2019
CHAMPIONSHIP - BETFRED CHAMPIONSHIP
Round: 13 Halifax RLFC15:00 Barrow Raiders
SATURDAY 18TH MAY 2019
CHAMPIONSHIP - BETFRED CHAMPIONSHIP
Round: 14 Bradford Bulls15:00 Halifax RLFC
SUNDAY 26TH MAY 2019
CHAMPIONSHIP - BETFRED CHAMPIONSHIP
Round: 15 Batley Bulldogs15:00 Halifax RLFC
SUNDAY 9TH JUNE 2019
CHAMPIONSHIP - BETFRED CHAMPIONSHIP
Round: 16 Leigh Centurions15:00 Halifax RLFC
SUNDAY 16TH JUNE 2019
CHAMPIONSHIP - BETFRED CHAMPIONSHIP
Round: 17 Barrow Raiders15:00 Halifax RLFC
SUNDAY 23RD JUNE 2019
CHAMPIONSHIP - BETFRED CHAMPIONSHIP
Round: 18 Bradford Bulls15:00 Halifax RLFC
SUNDAY 30TH JUNE 2019
CHAMPIONSHIP - BETFRED CHAMPIONSHIP
Round: 19 Halifax RLFC15:00 Featherstone Rovers
SATURDAY 6TH JULY 2019
CHAMPIONSHIP - BETFRED CHAMPIONSHIP
Round: 20 Toronto Wolfpack13:00 Halifax RLFC
SUNDAY 14TH JULY 2019
CHAMPIONSHIP - BETFRED CHAMPIONSHIP
Round: 21 Halifax RLFC15:00 Widnes Vikings
SUNDAY 21ST JULY 2019
CHAMPIONSHIP - BETFRED CHAMPIONSHIP
Round: 22 Dewsbury Rams15:00 Halifax RLFC
SUNDAY 4TH AUGUST 2019
CHAMPIONSHIP - BETFRED CHAMPIONSHIP
Round: 23 Halifax RLFC15:00 Toulouse Olympique XIII
SUNDAY 11TH AUGUST 2019
CHAMPIONSHIP - BETFRED CHAMPIONSHIP
Round: 24 Halifax RLFC15:00 Sheffield Eagles
SUNDAY 18TH AUGUST 2019
CHAMPIONSHIP - BETFRED CHAMPIONSHIP
Round: 25 Swinton Lions15:00 Halifax RLFC
SUNDAY 1ST SEPTEMBER 2019
CHAMPIONSHIP - BETFRED CHAMPIONSHIP
Round: 26 Halifax RLFC15:00 Rochdale Hornets
SUNDAY 8TH SEPTEMBER 2019
CHAMPIONSHIP - BETFRED CHAMPIONSHIP
Round: 27 Halifax RLFC15:00 York City Knights
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