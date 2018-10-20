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Board index Welcome to RLFANS The Virtual Terrace Internationals 2019

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Internationals 2019
Post Sat Oct 20, 2018 8:33 am
Posted by Sir Kevin Sinfield on Sat Oct 20, 2018 8:33 am
Sir Kevin Sinfield Bronze RLFANS Member
Bronze RLFANS Member
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Joined: Fri Aug 29, 2014 8:57 am
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Make it happen. 2019 Four Nations. This could be massive for International Rugby League.

Australia v New Zealand. Suncorp Brisbane.
Tonga v England. Mt Smart Auckland.

Australia v Tonga. Sydney.
New Zealand v England. Mt Smart Auckland.

Australia v England. Rectangular Stadium Melbourne.
New Zealand v Tonga. Eden Park Auckland.

Final. Suncorp Brisbane.
Re: Internationals 2019
Post Sat Oct 20, 2018 9:41 am
Posted by ricardo07 on Sat Oct 20, 2018 9:41 am
ricardo07 User avatar
Strong-running second rower
Strong-running second rower
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Joined: Thu Sep 03, 2009 8:29 am
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Location: Walton, Wakefield
Got to have more internationals.

Even RU recognise the value by having their autumn programme during November.

Can you imagine a Pacific tour in November playing Samoa, Fiji, PNG and Tonga on successive Saturdays.

If we persist in playing France the game should be played in France possibly at Avignon or Toulouse.

While we are at it why not promote the game in Cumbria. 2 games each year on a Wednesday night v Yorkshire and Lancashire.
e.g. mid June v Lancs at Barrow and then mid July v Yorks at either Whitehaven or Workington.

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NEW ZEALAND
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NZ
ENGLAND
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NEW ZEALAND
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NZ
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