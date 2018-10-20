Make it happen. 2019 Four Nations. This could be massive for International Rugby League.
Australia v New Zealand. Suncorp Brisbane.
Tonga v England. Mt Smart Auckland.
Australia v Tonga. Sydney.
New Zealand v England. Mt Smart Auckland.
Australia v England. Rectangular Stadium Melbourne.
New Zealand v Tonga. Eden Park Auckland.
Final. Suncorp Brisbane.
Australia v New Zealand. Suncorp Brisbane.
Tonga v England. Mt Smart Auckland.
Australia v Tonga. Sydney.
New Zealand v England. Mt Smart Auckland.
Australia v England. Rectangular Stadium Melbourne.
New Zealand v Tonga. Eden Park Auckland.
Final. Suncorp Brisbane.