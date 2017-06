Bradford Bulls vs Oldham Roughyeds..............Bulls by 4

Dewsbury Rams vs Toulouse Olympique..........Toulouse by 20

London Broncos vs Featherstone Rovers..........Fev by 2

Rochdale Hornets vs Batley Bulldogs...............Batley by 10

Sheffield Eagles vs Hull KR............................HKR by 24

Swinton Lions vs Halifax...............................Fax by 22



Bonus.....15.49pm