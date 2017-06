Position Player rd17/18/catch up Total

1 Huddsrl 42 356

2 GiantGaz 35 351

3 Boomer 41 343

4 Willo 50 340

5 Adamhudd47 337

6 Jools 46 335

7 Nolano 49 332

8 Saintjo 32 331

9 Frankie 44 330

10 Giantdaz 46 325

11 Golcargiant40 314

12 Runleroy 37 313

13 Shelly 0 283



Round 19



Widnes Vikings vs Leigh Centurions

Huddersfield Giants vs Wigan Warriors

Hull FC vs Wakefield Trinity

Leeds Rhinos vs Castleford Tigers

Saint Helens vs Salford Red Devils

Warrington Wolves vs Catalan Dragons