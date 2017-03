Can't wit for the chant;



Gimme me a M!

Gimme me an i!

Gimme me a k!

Gimme me an o!

Gimme me a l!

Gimme me an a!

Gimme me a j!

Gimme me an O!

Gimme me an l!

Gimme me an e!

Gimme me a d!

Gimme me a z!

Gimme me a k!

Gimme me an i!



What does it spell?



...er............er.....