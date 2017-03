Here is a world heritage team to play against the first and second tier nations.*



All are players in first or second division level in Australia, New Zealand or England, except for one second rower, and the replacement props, who are third division level.



I am missing a replacement second rower





FB: Tom Trbojevic - Manly (Serbia)



WG: Omar Slaimankhel - Wyong (Afghanistan/Pakistan), Nikola Cotric -Canberra (Serbia)

CE: James Keinhorst - Leeds (Germany) Josh Mansour - Penrith (Lebanon)



FE: Jarrod Sammut -London (Malta)

HB: Shaun Johnson - NZ Warriors (Laos)



LF: Jake Trbojevic -Manly (Serbia)

SR: Jason Muranka - Dewsbury (Serbia) Lamont Bryan London Sk (Jamaica)

HK: Robbie Farah -South Sydney (Lebanon)

PR: Tim Mannah - Parramatta (Lebanon) Olsi Krasniqi - Salford (Albania)



Interchange :HK: Isaac de Gois - Parramatta (Portugal), PR: David Andjelic - Blacktown (Serbia), PR: Erjon Dollapi - London Sk (Albania),





* First tier : Australia, New Zealand, England

Second tier : France, Scotland, Ireland, Wales, PNG, Fiji, Tonga, Samoa, Cook Islands