When fit I would also expect Gregson, Higginson and Wells to be challenging for places.

When / if all squad is fit what would be the starting 17? 1. S. Tomkins (April / May) 2. Manfredi (September) 3. Gelling 4. Gildart 5. Burgess 6. Williams 7. Leuleui 8. FPN 9. Mcllourm (April) 10. Flower 11. Bateman 12. Farrell 13. O'Loughlin 14. Isa 15. J. Tomkins 16. Clubb 17. Tautai 18. Sutton 19. Powell Other Squad Players - Escare, Tierney, Marshall, Forsyth Shorrocks, Bretherton, Navarrete, C. Farrell,