13 Songs involving modes of transport



1. Fly Me To The Moon - Frank Sinatra

2. Crazy Train - Ozzy Osbourne

3. Cars - Gary Numan

4. Sailing Ships - Whitesnake

5. Bicycle Race - Queen

6. A Horse With No Name - America

7. Runaway Train - Soul Asylum

8. Rocket Man - Elton John

9. Funky Moped - Jasper Carrott

10. This Flight Tonight - Nazareth

11. Train in Vain - The Clash

12. Paper Plane - Status Quo

13. Chasing Cars - Snow Patrol